​«Атлетико» проиграл апелляцию на удаление Эрмосо

На выходных «Атлетико» проиграл домашнее дерби против «Реала» со счётом 1:2. В компенсированное ко второму тайму время с поля был удалён защитник «матрасников» Марио Эрмосо. Он увидел перед собой красный свет после получения второй жёлтой карточки.

«Атлетико» подал апелляцию на удаление Эрмосо, но проиграл. Судейский комитет решил, что в эпизоде со второй жёлтой карточкой не было явной и очевидной ошибки судьи. Об этом рассказывает Mundo Deportivo.

После шести сыгранных туров «Атлетико» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 10 зачётных баллов.