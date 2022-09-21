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Чемпионат Испании. Ла Лига

Портал Goal назвал худший трансфер в истории «Барселоны»

 
21 Сентября 2022 • 16:48 Комментировать

Журналисты авторитетного портала Goal опубликовали статью, которая представляет собой рейтинг худших трансферов в истории «Барселоны».

Худшим назван трансфер Филиппе Коутиньо, за которого в своё время каталонцы заплатили «Ливерпулю» 120 миллионов евро. В настоящий момент бразилец выступает за «Астон Виллу».

На второй строчке расположился Антуан Гризманн, а тройку замкнул Златан Ибрагимович.

Дальше в этом своеобразном рейтинге идут Мартин Брайтвайт, Миралем Пьянич, Кейррисон, Дмитрий Чигринский, Александр Глеб, Джованни и Андре Гомеш.

Добавим, что на текущий момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Примеры.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Златан Ибрагимович Филиппе Коутиньо Антуан Гризманн
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