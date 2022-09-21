«Барселона» определилась с заменой Бускетсу

В каталонской «Барселоне» определились с игроком, который заменит в составе команды Серхио Бускетса. 34-летний ветеран по завершении сезона планирует переехать в МЛС.

Как информирует Sport.es, в поле зрения «сине-гранатовых» находится опорный полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди. Трансферная стоимость 23-летнего исполнителя оценивается в 30 миллионов евро. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/2025.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Субименди провел шесть матчей, сделал один голевой пас и получил желтую карточку.

По итогам шести туров Ла Лиги «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице.