Игрок «Реала» заявил, что хочет достичь уровня Пеле

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс высказался о своих соотечественниках – форварде «ПСЖ» Неймаре и легенде футбола Пеле.

«Я ежедневно упорно работаю, чтобы достичь их уровня. Это невероятные игроки. Неймар – кумир для меня, а Пеле – величайший футболист в истории нашего вида спорта», - передает слова форварда «королевского» клуба Madrid Universal.

21-летний Родриго забил три гола и сделал два ассиста в четырех матчах нынешнего сезона чемпионата Испании.

Бразилец выступает за мадридский гранд с лета 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2025 года.