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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» и «Реал» поборются за бразильского нападающего

 
21 Сентября 2022 • 11:02 Комментировать

17-летний бразильский нападающий Витор Роке, выступающий у себя на родине за «Атлетико Паранаэнсе», может продолжить карьеру в Европе. Интерес к игроку проявляют испанские клубы, об этом рапортует газета Marca.

Согласно информации источника, заполучить талантливого бразильца хотят каталонская «Барселона» и мадридский «Реал».

В прошлом сезоне Роке принял участие в 40 поединках за «Атлетико Паранаэнсе», записав на свой счет 13 голов и четыре результативные передачи.

В текущем розыгрыше испанской Ла Лиги «Реал» занимает первое место, а «Барселона» идет на второй строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Атлетико Паранаэнсе Витор Роке
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