«Барселона» и «Реал» поборются за бразильского нападающего

17-летний бразильский нападающий Витор Роке, выступающий у себя на родине за «Атлетико Паранаэнсе», может продолжить карьеру в Европе. Интерес к игроку проявляют испанские клубы, об этом рапортует газета Marca.

Согласно информации источника, заполучить талантливого бразильца хотят каталонская «Барселона» и мадридский «Реал».

В прошлом сезоне Роке принял участие в 40 поединках за «Атлетико Паранаэнсе», записав на свой счет 13 голов и четыре результативные передачи.

В текущем розыгрыше испанской Ла Лиги «Реал» занимает первое место, а «Барселона» идет на второй строчке.