Рюдигер назвал своего кумира в футболе

Немецкий защитник Антонио Рюдигер, правами на которого владеет мадридский «Реал», рассказал, кто является его футбольным кумиром.

«Пепе был моим кумиром. Я всегда хотел быть на него похожим. Тогда я был молод и хотел всем доказать свою крутость. Меня очень удивляло, нисколько хорош Пепе на поле. В «Реале» мне рассказали, что он был совершенно другим вне поля. Пепе был очень спокойным», - передает слова Рюдигера газета Marca.

29-летний защитник присоединился к «королевскому» клубу минувшим летом. Стороны заключили контракт до окончания сезона-2022/2023. Предыдущим его местом работы был «Челси».