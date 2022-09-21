Педри - о Хави: «Иметь такого тренера в команде - роскошь»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри высказался о главном тренере команды Хави Эрнандесе.

«Очень круто, что Хави тренирует нашу команду. Этот специалист многое дает нам. Он четко знает, какой стиль игры хочет поставить «Барселоне» - тот, что наблюдал с детства в исполнении каталонцев. Для нас роскошь иметь такого наставника», - передает слова хавбека Diario Sport.

42-летний специалист занял пост главного тренера «Барселоны» в ноябре прошлого года. Его контракт с каталонским грандом рассчитан до середины 2024 года.

После шести туров Ла Лиги «сине-гранатовые» с 16 баллами занимают второе место в таблице.