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Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри рассказал, что думает о новичках «Барселоны»

 
21 Сентября 2022 • 09:20 Комментировать

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри поделился мнением о новобранцах команды, подписанных в летнее трансферное окно.

«Франк Кесси – настоящий зверь на поле. Когда соперники сталкиваются с ним, то отлетают на три метра. Я стараюсь вообще не пересекаться с ним во время тренировочных матчей на базе», - передает слова испанского хавбека Diario Sport.

Кроме того, Педри отметил, что защитное трио команды Алонсо – Кунде – Кристенсен очень сильно в физическом плане.

По итогам шести туров чемпионата Испании «сине-гранатовые» набрали 16 баллов и занимают второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Франк Кесси Педри
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