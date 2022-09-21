Педри рассказал, что думает о новичках «Барселоны»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри поделился мнением о новобранцах команды, подписанных в летнее трансферное окно.

«Франк Кесси – настоящий зверь на поле. Когда соперники сталкиваются с ним, то отлетают на три метра. Я стараюсь вообще не пересекаться с ним во время тренировочных матчей на базе», - передает слова испанского хавбека Diario Sport.

Кроме того, Педри отметил, что защитное трио команды Алонсо – Кунде – Кристенсен очень сильно в физическом плане.

По итогам шести туров чемпионата Испании «сине-гранатовые» набрали 16 баллов и занимают второе место в турнирной таблице.