Раскрыты условия, при которых Месси мог остаться в «Барселоне»

Испанские СМИ разузнали, на каких условиях аргентинский нападающий Лионель Месси мог остаться в каталонской «Барселоне».

Как сообщает El Partidazo de COPE, в 2020 году аргентинский форвард требовал у руководства «сине-гранатовых» подписной бонус - десять миллионов евро, а также гарантии ухода в любой момент за отступные в размере всего десяти тысяч евро. Что касается заработной платы, то Лионель просил тот же размер оклада, что был у него до пандемии.

Помимо этого, аргентинец хотел получить частную ложу на стадионе «Камп Ноу», личный самолет для перелетов, а также желал получить компенсацию в случае повышение налогов в Испании.