Асенсио ответил на вопрос о трансфере из «Реала» в «Барселону»

Атакующий полузащитник Марко Асенсио, который связан трудовыми обязательствами с мадридским «Реалом», отреагировал на информацию о возможном переходе в каталонскую «Барселону».

«Я без понятия, реально ли «Барселона» хочет меня подписать. Даже не думал, что могу оказаться в этом клубе. Сейчас ходит много слухов, но это в порядке вещей. В конце сезона я могу стать игроком любого клуба. Поэтому прямо сейчас не могу дать точный ответ на данный вопрос», - цитирует Марко газета Marca.

Срок действующего контракта полузащитника с «королевским» клубом рассчитан до середины следующего года.