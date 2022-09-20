​«Атлетико» выступил с заявлением на тему поведения своих фанатов

Фанаты «Атлетико» перед и во время мадридского дерби против «Реала» выкрикивали расистские кричалки. Клуб сделал заявление на эту тему. «Матрасники» категорически осуждают поведение своих поклонников, называя расизм одной из главных проблем в обществе.

«Эти кричалки вызывают у нас неприятие и негодование. Мы не позволим ни одному человеку под нашими цветами произносить расистские или ксенофобские оскорбления», - говорится в заявлении.

«Атлетико» решительно настроен бороться с расизмом и предложил властям своё сотрудничество в расследовании инцидентов, которые имели место быть на дерби.

Напомним, что «Атлетико» проиграл «Реалу» со счётом 1:2.