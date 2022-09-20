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Чемпионат Испании. Ла Лига

Один из нападающих решил уйти из «Барселоны»

 
20 Сентября 2022 • 11:49 Комментировать

Голландский нападающий Мемфис Депай, испытывающий нехватку игровой практики в каталонской «Барселоне», планирует сменить клубную прописку в январское трансферное окно. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Напомним, что 28-летний нападающий хотел покинуть «сине-гранатовых» в летнее трансферное окно. У него был вариант продолжения карьеры в туринском «Ювентусе», однако стороны не договорились о финансовой составляющей сделки.

Контракт Мемфиса с «Барселоной» рассчитан до окончания сезона-2022/2023.

В текущем розыгрыше Ла Лиги голландец забил один гол в двух поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мемфис Депай
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