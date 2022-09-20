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Чемпионат Испании. Ла Лига

Раскрыт заработок «Реала» по новому контракту с Emirates

 
20 Сентября 2022 • 11:37 Комментировать

Руководство мадридского «Реала» провело успешные переговоры с представителями авиакомпании Emirates. Как стало известно журналистам газеты Marca, стороны вскоре подпишут новый контракт, который будет рассчитан до 2026 года.

Согласно условиям новой сделки, «королевский» клуб будет получать от спонсора 70 миллионов евро в год. Еще десять миллионов «сливочные» смогут заработать благодаря своим успешным результатам.

«Реал» ударно стартовал в новом сезоне, одержав девять побед подряд. В чемпионате Испании команда Карло Анчелотти идет на первом месте, опережая каталонскую «Барселону» на два пункта.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид
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