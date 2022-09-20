35-летний Аспас хочет попасть в заявку сборной Испании на ЧМ-2022

Ведущий форвард «Сельты» Яго Аспас высказался о своем невызове в сборную Испании для подготовки к матчам групповой стадии Лиги наций.

«Мне очень больно от этого решения тренерского штаба. Однако я обладаю большим упорством и не собираюсь опускать руки. Если бы у меня не было шансов поехать на ЧМ-2022, я бы не сражался каждую неделю. Приложу все усилия, чтобы оказаться в итоговой заявке на мундиаль», - передает слова нападающего Cadena Ser.

В нынешнем розыгрыше испанской Ла Лиги 35-летний голеадор отметился пятью забитыми мячами в шести встречах. Также на его счету одна результативная передача.