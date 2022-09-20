Пике принял решение о будущем в «Барселоне»

Ветеран каталонской «Барселоны» Херард Пике не собирается покидать каталонскую «Барселону» в ближайшем будущем, несмотря на нестабильную игровую практику в нынешнем сезоне. Об этом стало известно журналистам газеты Marca.

Источник утверждает, что 35-летний защитник намерен отвоевать себе место в стартовом составе «сине-гранатовых». В нынешнем сезоне Херард принял участие всего в двух матчах команды из восьми. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до середины 2024 года.

После шести туров чемпионата Испании «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице.