Названы два гранда, которым отказал Чуамени ради «Реала»

Ради продолжения карьеры в мадридском «Реале» французский полузащитник Орельен Чуамени отказал двум европейским грандам. Об этом сообщается на страницах Calciomercato.

Источник отмечает, что в услугах 22-летнего футболиста были заинтересованы «Ливерпуль» и «ПСЖ», однако игрок отдал предпочтение переезду на «Сантьяго Бернабеу». Орельен заключил с «королевским» клубом долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2028 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Чуамени принял участие в пяти поединках, отметившись двумя результативными передачами.