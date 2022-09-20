Луис Суарес сменит клуб в зимнее трансферное окно

Звездный ветеран Луис Суарес покинет уругвайский «Насьональ» по истечении срока трудового договора в конце текущего года. Об этом сообщил президент клуба Хосе Фуэнтес.

«У нас есть такая договоренность. Луис приложил большие усилия, чтобы присоединиться к нам. Суарес действительно уйдет, он когда-то говорил об этом», - передают слова руководителя уругвайские СМИ.

35-летний голеадор присоединился к «Насьоналю» минувшим летом. В Европе Суарес хорошо известен по выступлениям за каталонскую «Барселону», «Ливерпуль» и мадридский «Атлетико».

В текущем сезоне чемпионата Уругвая форвард отметился четырьмя голами в семи встречах.