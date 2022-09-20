Игрок «Реала» Вальверде получил престижную награду в Уругвае

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде получил признание у себя на родине. Как информирует Goal.com, 24-летнего хавбека признали лучшим спортсменом года в Уругвае. Эта награда ежегодно присуждается в ходе голосования спортивных журналистов.

Напомним, что в минувшем сезоне Вальверде вместе с «королевским» клубом стал чемпионом Испании, а также триумфатором Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Федерико поучаствовал в девяти поединках «Реала» во всех турнирах, записав на свой счет четыре забитых мяча и две голевые передачи. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года.