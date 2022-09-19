«Реал» принял решение по трансферу Мбаппе

Мадридский «Реал» не заинтересован в подписании нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе, утверждают журналисты AS.

В «королевском» клубы якобы заявили, что не станут предпринимать попыток купить 23-летнего форварда, пока тот сам не изъявит о желании перебраться на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, что в конце прошлого сезона стороны вели переговоры и были близки к сделке, однако в последний момент Килиан передумал и подписал новый трехлетний контракт с парижанами.

В текущем сезон французской Лиги 1 Мбаппе провел семь матчей и отметился семью забитыми мячами.