Лопетеги ответил на вопрос о своём будущем в «Севилье»

Наставник «Севильи» Хулен Лопетеги дал интервью журналистам после поединка с «Вильярреалом» в рамках шестого тура чемпионата Испании. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Команда отлично начала встречу. Но после перерыва мне пришлось сделать три вынужденные замены. В плане тактики матч получился непростым.

Мое будущее? Думаю, пока рано говорить об этом. Мы намерены продолжать прогрессировать, чтобы конкурировать с другими командами», - передает слова специалиста газета Marca.

После шести туров андалусийцы набрали пять баллов и занимают лишь 15-е место в таблице Ла Лиги.