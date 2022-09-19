Хави – лидер топ-5 лиг среди тренеров по количеству побед в 2022 году

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес показывает впечатляющие результаты.

Недавняя победа «сине-гранатовых» над «Эльче» (3:0) стала для Хави 19-й в чемпионате с начала текущего года – лучший показатель среди всех наставников, работающих в клубах пяти сильнейших европейских лиг. Для достижения данного результата тренеру каталонцев потребовалось 26 матчей.

Хави Эрнандес занимает должность рулевого «Барселоны» с ноября 2021 года. В прошедшем сезоне команда финишировала на втором месте в Ла Лиге, а после шести туров нынешней кампании также идёт второй, отставая от мадридского «Реала» на два очка.