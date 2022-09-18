«Вильярреал» не смог обыграть «Севилью»

Забуксовавшая в начале сезона «Севилья» гостила у «Вильярреала» в седьмом туре Ла Лиги. Команда Хулена Лопетеги не уступила сопернику во владении мячом, а вот с ударами была беда, андалусийцы попали в створ лишь раз. Но это был голевой удар Оливера Торреса уже на восьмой минуте. «Жёлтая субмарина» отыгралась спустя тайм после удара вышедшего на замену Алехандро Баэны - 1:1.

«Вильярреал» идет на шестом месте с отставанием от лидера в пять очков, севильцы - 15-е.