«Вильярреал» не смог обыграть «Севилью»

Забуксовавшая в начале сезона «Севилья» гостила у «Вильярреала» в седьмом туре Ла Лиги. Команда Хулена Лопетеги не уступила сопернику во владении мячом, а вот с ударами была беда, андалусийцы попали в створ лишь раз. Но это был голевой удар Оливера Торреса уже на восьмой минуте. «Жёлтая субмарина» отыгралась спустя тайм после удара вышедшего на замену Алехандро Баэны - 1:1.
«Вильярреал» идет на шестом месте с отставанием от лидера в пять очков, севильцы - 15-е.
Протокол игры
|8'Торрес Оливер (0:1)
|(1:1) Баэна Алехандро51'
Рульи Херонимо•Фемения Кико•Альбиоль Рауль•Торрес Пау II•Педраса Альфонсо82' (Мохика Хоан (82') •Чуквезе Саму59' (Пино Йереми (59') •Капу Этьен•Парехо Даниэль•Коклен Франсис60' (Данджума Арно (60') •Ло Чельсо Джовани31' (Баэна Алехандро (31') • 41'Джексон Николас82' (Моралес Луис (82')
Буну Яссин 26'46' (Дмитрович Марко (46') •Кармона Хосе Анхель 60'69' (Сусо Хесус (69') •Гудель Неманья• 45'Салас Кике•Акунья Маркос 38'69' (Теллес Алекс (69') • 69'Хордан Хоан•Фернандо Режес46' (Ньянзу Танги (46') •Навас Хесус•Иско Аларкон•Торрес Оливер83' (Гомес Алехандро (83') •Мир Рафа
18 сентября. Стадион "Сьюдад де Валенсия" (Валенсия).
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