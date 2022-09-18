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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» не смог обыграть «Севилью»

 
18 Сентября 2022 • 19:25 Комментировать
Вильярреал
1:1
Севилья
окончен

Забуксовавшая в начале сезона «Севилья» гостила у «Вильярреала» в седьмом туре Ла Лиги. Команда Хулена Лопетеги не уступила сопернику во владении мячом, а вот с ударами была беда, андалусийцы попали в створ лишь раз. Но это был голевой удар Оливера Торреса уже на восьмой минуте. «Жёлтая субмарина» отыгралась спустя тайм после удара вышедшего на замену Алехандро Баэны - 1:1.

«Вильярреал» идет на шестом месте с отставанием от лидера в пять очков, севильцы - 15-е.

Протокол игры  
Вильярреал1:1Севилья
  8'Торрес Оливер (0:1)
(1:1) Баэна Алехандро51'  
Рульи ХеронимоФемения КикоАльбиоль РаульТоррес Пау IIПедраса Альфонсо 82' (Мохика Хоан ( 82') Чуквезе Саму 59' (Пино Йереми ( 59') Капу ЭтьенПарехо ДаниэльКоклен Франсис 60' (Данджума Арно ( 60') Ло Чельсо Джовани 31' (Баэна Алехандро ( 31'  41') Джексон Николас 82' (Моралес Луис ( 82')
Запасные: Манди АиссаЙоргенсен ФилипМану МорланесАльварес ИкерКуэнка Хорхе
Буну Яссин  26' 46' (Дмитрович Марко ( 46') Кармона Хосе Анхель  60' 69' (Сусо Хесус ( 69') Гудель Неманья  45'Салас КикеАкунья Маркос  38' 69' (Теллес Алекс ( 69'  69') Хордан ХоанФернандо Режес 46' (Ньянзу Танги ( 46') Навас ХесусИско АларконТоррес Оливер 83' (Гомес Алехандро ( 83') Мир Рафа
Запасные: Дольберг КасперМонтьель ГонсалоРакитич ИванФлорес АльбертоРекик КаримЭн-Несири ЮссефЯнузай Аднан
18 сентября. Стадион "Сьюдад де Валенсия" (Валенсия).

 

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Вильярреал Севилья
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окончен Осасуна 0:2 Хетафе 1.90 3.30 4.70
окончен Вильярреал 1:1 Севилья 1.83 3.70 4.50
Идет 69 минута Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол 1.77 3.70 4.80
Идет 67 минута Бетис 1:1 Жирона 1.72 3.80 5.30
18.09  22:00 Атлетико М ... Реал Мадрид 2.75 3.35 2.65
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