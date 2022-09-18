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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» вернёт белую форму

 
18 Сентября 2022 • 14:50 Комментировать (1)

В следующем сезоне выездная форма «Барселоны» будет белой. В последний раз белую форму каталонский клуб использовал более 40 лет назад. Информацию удалось раскопать Footy Headlines – порталу, который специализируется на инсайдах о форме футбольных клубов.

Отмечается, что на белой гостевой форме «Барселоны» в сезоне 2023/2024 можно будет увидеть ретро-эмблему клуба.

«Барселона» в шести прошедших турах чемпионата Испании добилась пяти побед при одной ничьей. Это лучший старт каталонцев в Ла Лиге за последние пять лет.

Следующий матч «Барселона» проведёт 1 октября – против «Мальорки» в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Форма футбольных клубов
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Комментарии (1)
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NOBODY
18 Сентября 2022 в 14:53
берет пример с Реала ))))
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18.09  19:30 Бетис ... Жирона 1.73 3.65 5.10
18.09  22:00 Атлетико М ... Реал Мадрид 2.75 3.35 2.65
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