​«Барселона» вернёт белую форму

В следующем сезоне выездная форма «Барселоны» будет белой. В последний раз белую форму каталонский клуб использовал более 40 лет назад. Информацию удалось раскопать Footy Headlines – порталу, который специализируется на инсайдах о форме футбольных клубов.

Отмечается, что на белой гостевой форме «Барселоны» в сезоне 2023/2024 можно будет увидеть ретро-эмблему клуба.

«Барселона» в шести прошедших турах чемпионата Испании добилась пяти побед при одной ничьей. Это лучший старт каталонцев в Ла Лиге за последние пять лет.

Следующий матч «Барселона» проведёт 1 октября – против «Мальорки» в чемпионате.