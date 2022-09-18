Экс-игрок «Барселоны»: «Месси уже не тот»

Экс-футболист «Монако» и каталонской «Барселоны» Людовик Жюли поделился мнением о нынешнем уровне игры аргентинского нападающего Лионеля Месси, выступающего за «ПСЖ».

«Месси уже не тот, но качество еще присутствует в его игре. Сейчас Лионель отдает последний пас в команде. Он изменил свою манеру игры в 35 лет. Это хороший пример как для молодых, так и для опытных футболистов», - передает слова Людовика Le Parisien.

В текущем розыгрыше французского чемпионата Месси принял участие в семи поединках, записав на свой счет три забитых мяча и семь результативных передач. Его контракт с парижским грандом истекает летом следующего года.