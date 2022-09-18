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Чемпионат Испании. Ла Лига

Экс-игрок «Барселоны»: «Месси уже не тот»

 
18 Сентября 2022 • 11:18 Комментировать

Экс-футболист «Монако» и каталонской «Барселоны» Людовик Жюли поделился мнением о нынешнем уровне игры аргентинского нападающего Лионеля Месси, выступающего за «ПСЖ».

«Месси уже не тот, но качество еще присутствует в его игре. Сейчас Лионель отдает последний пас в команде. Он изменил свою манеру игры в 35 лет. Это хороший пример как для молодых, так и для опытных футболистов», - передает слова Людовика Le Parisien.

В текущем розыгрыше французского чемпионата Месси принял участие в семи поединках, записав на свой счет три забитых мяча и семь результативных передач. Его контракт с парижским грандом истекает летом следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Людовик Жюли
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