Хави назвал два качества Левандовски, которые его удивили

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мнением о нападающем команды Роберте Левандовски. Тренер отметил человеческую сторону польского игрока.
«Меня удивила человеческая сторона Роберта. Левандовски очень скромный и целеустремленный парень», - передает слова специалиста Barca Universal.
Напомним, что Левандовски перешел в каталонский гранд из мюнхенской «Баварии» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 45 миллионов евро.
В сезоне-2022/2023 польский бомбардир записал на свой счет 11 забитых мячей в восьми поединках за «сине-гранатовых».
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