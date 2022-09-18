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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави назвал два качества Левандовски, которые его удивили

 
18 Сентября 2022 • 11:12 Комментировать

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мнением о нападающем команды Роберте Левандовски. Тренер отметил человеческую сторону польского игрока.

«Меня удивила человеческая сторона Роберта. Левандовски очень скромный и целеустремленный парень», - передает слова специалиста Barca Universal.

Напомним, что Левандовски перешел в каталонский гранд из мюнхенской «Баварии» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 45 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 польский бомбардир записал на свой счет 11 забитых мячей в восьми поединках за «сине-гранатовых».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Роберт Левандовски
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