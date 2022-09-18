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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» хочет организовать теннисный матч Федерер - Надаль на «Сантьяго Бернабеу»

 
18 Сентября 2022 • 10:45 Комментировать

Руководство мадридского «Реала» планирует организовать показательный поединок по теннису между звездами этого вида спорта – швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем. Об этом стало известно журналистам ESPN.

Напомним, на днях стало известно, что легендарный Федерер принял решение о завершении карьеры.

Поединок Роджера против Рафаэля может пройти в 2023 году на отреставрированном домашнем стадионе «Реала» - «Сантьяго Бернабеу».

Надаль и Федерер провели между собой 40 матчей в различных турнирах. На счету испанца 24 победы, остальные поединки выиграл представитель Швейцарии.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сантьяго Бернабеу Рафаэль Надаль Роджер Федерер
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