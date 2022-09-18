Гаттузо: «Кавани не хотел выходить в старте «Валенсии»

Наставник «Валенсии» Дженнаро Гаттузо поделился мнением о дебюте уругвайского нападающего Эдинсона Кавани за «летучих мышей».

«Эдинсон не хотел выходить в основном составе команды. Он сомневался, что находится в оптимальных кондициях. Однако я решил, что ему стоит появиться в старте. Очень доволен своим решением. Эдинсон из тех игроков, у которых есть все, чтобы выходить в основном составе. Ему нужно наоборот побольше играть для улучшения формы», - передает слова итальянского тренера газета Marca.

В поединке Ла Лиги против «Сельты» (3:0) 35-летний уругваец провел на поле 72 минуты.