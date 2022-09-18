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Чемпионат Испании. Ла Лига

Араухо: «Мы хорошо сыграли, результат налицо»

 
18 Сентября 2022 • 02:57 Комментировать
Барселона
3:0
Эльче
окончен

В матче шестого тура испанского чемпионата «Барселона» без особых проблем расправилась с «Эльче» - подопечным Хави Эрнандеса помогло и удаление в стане соперника, сделавшее совсем уж призрачными его шансы спастись. Своими ощущениями от матча поделился уругвайский защитник «Барселоны» Рональд Араухо:

- Для нас было очень важно выиграть сегодня, мы хотим подниматься в таблице, это наша главная цель - быть как можно выше. Сегодня хорошо сыграли, это было видно на поле, и результат красноречив, - цитирует Араухо клубная пресс-служба.

В седьмом туре «Барселоне» предстоит совершить не очень далекий вылет на Мальорку - благо, лететь туда из Барселоны 45 минут.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо
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