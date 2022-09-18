«Барселона» изменила условия получения бонусов для всех новых контрактов с игроками

Каталонская «Барселона» столкнулась в последние годы с большими финансовыми проблемами, и теперь в руководстве клуба начали тщательно считать деньги. Как сообщает испанское издание Marca, теперь новые контракты клуба подписываются с более строгими критериями в смысле бонусных соглашений.

К примеру, общеизвестное условие в 50 процентов сыгранных матчей, при которых полагаются бонусы, теперь изменено - отныне 50 процентов считаются от всех матчей сезона, в том числе и тех, которые игрок пропустил по объективным причинам (травма, к примеру).

Сыграла «Барселона» 50 матчей в сезоне, к примеру - для бонуса надо отметиться хотя бы в 25 из них, и неважно, сколько у тебя было травм и болезней при этом. На таких условиях заключен и контракт Усмана Дембеле, в частности. Так что «сачковать» у игроков «Барсы» теперь смысла точно нет.