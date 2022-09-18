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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» выдала лучший старт сезона за последние пять лет

 
18 Сентября 2022 • 02:02 Комментировать
Барселона
3:0
Эльче
окончен

В матче шестого тура испанского чемпионата «Барселона» без особых проблем расправилась с «Эльче», и после шести туров у каталонского гранда шестнадцать очков - пять побед и одна ничья.

Столь удачного старта у «Барселоны» не было с 2017 года под руководством Эрнесто Вальверде. Это был тот самый сезон, который «Барселона» проводила без поражений вплоть до предпоследнего тура, когда сенсационно уступила «Леванте». Тогда «Барселона» вообще выиграла все первые шесть матчей сезона, забив двадцать голов и пропустив лишь два.

В седьмом туре «Барселоне» предстоит совершить не очень далекий вылет на Мальорку - благо, лететь туда из Барселоны 45 минут.
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Евро-Футбол.Ру,
Барселона
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18.09  19:30 Реал Сосьедад ... Эспаньол 1.77 3.70 4.80
18.09  19:30 Бетис ... Жирона 1.72 3.75 5.20
18.09  22:00 Атлетико М ... Реал Мадрид 2.75 3.35 2.65
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