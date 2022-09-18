Хави сравнил Педри с лучшими игроками в истории «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес считает Педри выдающимся футболистом, несмотря на юный возраст хавбека.

Педри не отметился результативными действиями в поединке с «Эльче» (3:0), но стал одним из главных творцов победы.

«Педри – превосходный футболист, великолепно понимающий игру, способный не терять мяч, очень решительный. Один из лучших среди всех, кто когда-либо выступал в «Барселоне». Он всегда выделяется, когда находится на поле», – приводит Marca слова рулевого каталонского коллектива.

В активе Педри один забитый мяч в восьми встречах текущего сезона во всех турнирах.