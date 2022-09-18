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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави сравнил Педри с лучшими игроками в истории «Барселоны»

 
18 Сентября 2022 • 00:41 Комментировать
Барселона
3:0
Эльче
окончен

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес считает Педри выдающимся футболистом, несмотря на юный возраст хавбека.

Педри не отметился результативными действиями в поединке с «Эльче» (3:0), но стал одним из главных творцов победы.

«Педри – превосходный футболист, великолепно понимающий игру, способный не терять мяч, очень решительный. Один из лучших среди всех, кто когда-либо выступал в «Барселоне». Он всегда выделяется, когда находится на поле», – приводит Marca слова рулевого каталонского коллектива.

В активе Педри один забитый мяч в восьми встречах текущего сезона во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Педри
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окончен Барселона 3:0 Эльче 1.10 10.50 25.00
окончен Валенсия 3:0 Сельта 2.30 3.20 3.30
окончен Атлетик Б 3:2 Райо Вальекано 1.53 4.10 6.80
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18.09  17:15 Вильярреал ... Севилья 1.83 3.70 4.50
18.09  19:30 Бетис ... Жирона 1.72 3.75 5.20
18.09  19:30 Реал Сосьедад ... Эспаньол 1.77 3.70 4.80
18.09  22:00 Атлетико М ... Реал Мадрид 2.75 3.35 2.65
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