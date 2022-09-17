Тер Штеген стал третьим в списке иностранцев с наибольшим количеством матчей за «Барселону»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген вписал своё имя в историю клуба.

Субботний матч Ла Лиги против «Эльче» (3:0) стал для немецкого стража ворот 335-м в составе «сине-гранатовых». Как сообщает Relevo, тер Штеген опередил Хавьера Маскерано и занял третье место в списке футболистов-иностранцев, проведших наибольшее количество игр в цветах каталонского гранда. Выше в данном рейтинге располагаются только бразилец Дани Алвес (408 матчей) и аргентинец Лионель Месси (778).

«Барселона» с тер Штегеном сохранила свои ворота в неприкосновенности в четвёртом матче чемпионата кряду.