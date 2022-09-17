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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави повторил тренерское достижение Гвардиолы

 
17 Сентября 2022 • 22:49 Комментировать
Барселона
3:0
Эльче
окончен

«Барселона» Хави Эрнандеса показывает впечатляющие результаты на старте текущего розыгрыша чемпионата Испании.

В субботу «сине-гранатовые» в очередной раз набрали три очка, обыграв «Эльче» на своём поле (3:0). Команда победила крупно (с разницей в три и более голов) в пятом матче Ла Лиги подряд – ранее «Барселоне» покорялось данное достижение в сезоне 2010/11, когда коллектив возглавлял Хосеп Гвардиола, а сам Хави был одной из главных звёзд в составе каталонского гранда.

На сегодняшний день «Барселона» лидирует в чемпионате с 16 очками после шести туров, однако мадридский «Реал» вернётся на первую строчку, если обыграет «Атлетико» в предстоящем мадридском дерби.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хосеп Гвардиола Хави Эрнандес
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окончен Барселона 3:0 Эльче 1.10 10.50 25.00
окончен Валенсия 3:0 Сельта 2.30 3.20 3.30
Идет 78 минута Атлетик Б 3:1 Райо Вальекано 1.53 4.10 6.80
18.09  15:00 Осасуна ... Хетафе 1.80 3.35 5.10
18.09  17:15 Вильярреал ... Севилья 1.83 3.70 4.50
18.09  19:30 Реал Сосьедад ... Эспаньол 1.70 3.75 5.00
18.09  19:30 Бетис ... Жирона 1.75 3.65 4.90
18.09  22:00 Атлетико М ... Реал Мадрид 2.75 3.35 2.65
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