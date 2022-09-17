Хави повторил тренерское достижение Гвардиолы

«Барселона» Хави Эрнандеса показывает впечатляющие результаты на старте текущего розыгрыша чемпионата Испании.

В субботу «сине-гранатовые» в очередной раз набрали три очка, обыграв «Эльче» на своём поле (3:0). Команда победила крупно (с разницей в три и более голов) в пятом матче Ла Лиги подряд – ранее «Барселоне» покорялось данное достижение в сезоне 2010/11, когда коллектив возглавлял Хосеп Гвардиола, а сам Хави был одной из главных звёзд в составе каталонского гранда.

На сегодняшний день «Барселона» лидирует в чемпионате с 16 очками после шести туров, однако мадридский «Реал» вернётся на первую строчку, если обыграет «Атлетико» в предстоящем мадридском дерби.