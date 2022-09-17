«Валенсия» устроила «Сельте» разгром

В шестом туре испанского чемпионата встретились соседи по таблице, «Валенсия» и «Сельта». Борьбы не было, левантийцы давили соперника на протяжении матча в равных составах и в большинстве (с 60-й минуты). Перевес «Валенсии» вылился в три гола Самуэля Кастильехо, Маркоса Андре и Андре Алмейды - 3:0.
«Валенсия» с 9 очками поднялась на восьмое место, у ее соперника 7 очков.
Протокол игры
|(1:0) Кастильехо Самуэль37'
|(2:0) Андре Маркос81'
|(3:0) Алмейда Андре IV90'
Мамардашвили Георгий•Корреа Тьерри•Дьякаби Муктар•Джюмарт Эрай84' (Лато Тони (84') •Гайя Хосе84' (Габриэль Паулиста (84') •Алмейда Андре IV•Гильямон Уго• 16'Мориба Илайкс67' (Нико Гонсалес (67') •Кастильехо Самуэль 69'72' (Андре Маркос (72') •Кавани Эдинсон71' (Клюйверт Джастин (71') •Лино Сэмуел 55'
Марчесин Агустин•Мальо Уго•Айду Джозеф•Нуньес Унай•Галан Хави•Тапия Ренато•Серви Франко• 60'Пейнадо Франсиско 53'57' (Вейга Габриэль (57') • 78'Оскар Родригес57' (Перес Карлес (57') •Аспас Яго•Ларсен Йорген83' (Де ла Торре Лука (83')
17 сентября. Стадион "Месталья" (Валенсия).
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