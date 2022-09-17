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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» устроила «Сельте» разгром

 
17 Сентября 2022 • 21:29 Комментировать
Валенсия
3:0
Сельта
окончен

В шестом туре испанского чемпионата встретились соседи по таблице, «Валенсия» и «Сельта». Борьбы не было, левантийцы давили соперника на протяжении матча в равных составах и в большинстве (с 60-й минуты). Перевес «Валенсии» вылился в три гола Самуэля Кастильехо, Маркоса Андре и Андре Алмейды - 3:0.

«Валенсия» с 9 очками поднялась на восьмое место, у ее соперника 7 очков.

Протокол игры  
Валенсия3:0Сельта
(1:0) Кастильехо Самуэль37'  
(2:0) Андре Маркос81'  
(3:0) Алмейда Андре IV90'  
Мамардашвили ГеоргийКорреа ТьерриДьякаби МуктарДжюмарт Эрай 84' (Лато Тони ( 84') Гайя Хосе 84' (Габриэль Паулиста ( 84') Алмейда Андре IVГильямон Уго  16'Мориба Илайкс 67' (Нико Гонсалес ( 67') Кастильехо Самуэль  69' 72' (Андре Маркос ( 72') Кавани Эдинсон 71' (Клюйверт Джастин ( 71') Лино Сэмуел  55'
Запасные: Фулкье ДимитриВаскес ХесусРиверо КристианМоскера КристианДуро УгоОзкаджар Дженк
Марчесин АгустинМальо УгоАйду ДжозефНуньес УнайГалан ХавиТапия РенатоСерви Франко  60'Пейнадо Франсиско  53' 57' (Вейга Габриэль ( 57'  78') Оскар Родригес 57' (Перес Карлес ( 57') Аспас ЯгоЛарсен Йорген 83' (Де ла Торре Лука ( 83')
Запасные: Солари АугустоСведберг ВиллиотМингеса ОскарВаскес КевинВильяр ИванДомингес Карлос
17 сентября. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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окончен Мальорка 1:0 Альмерия 2.00 3.30 4.10
окончен Барселона 3:0 Эльче 1.10 10.50 25.00
окончен Валенсия 3:0 Сельта 2.30 3.20 3.30
17.09  22:00 Атлетик Б ... Райо Вальекано 1.59 4.10 6.00
18.09  15:00 Осасуна ... Хетафе 1.90 3.30 4.70
18.09  17:15 Вильярреал ... Севилья 1.83 3.70 4.50
18.09  19:30 Бетис ... Жирона 1.72 3.75 5.20
18.09  19:30 Реал Сосьедад ... Эспаньол 1.77 3.70 4.80
18.09  22:00 Атлетико М ... Реал Мадрид 2.75 3.35 2.65
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Сегодня, 17 Сентября
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