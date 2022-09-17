«Валенсия» устроила «Сельте» разгром

В шестом туре испанского чемпионата встретились соседи по таблице, «Валенсия» и «Сельта». Борьбы не было, левантийцы давили соперника на протяжении матча в равных составах и в большинстве (с 60-й минуты). Перевес «Валенсии» вылился в три гола Самуэля Кастильехо, Маркоса Андре и Андре Алмейды - 3:0.

«Валенсия» с 9 очками поднялась на восьмое место, у ее соперника 7 очков.