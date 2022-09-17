Йорди Кройф: «Левандовски способен забивать в любой команде»

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройф впечатлён бомбардирским даром Роберта Левандовски.

34-летний форвард отметился дублем в ворота «Эльче» в матче чемпионата Испании (3:0). На счету поляка уже 11 забитых мячей в восьми поединках за «сине-гранатовых» во всех турнирах.

«Где бы Левандовски ни играл, он всегда забивает голы, и эта способность не уходит с возрастом. Роберт – прирождённый бомбардир, который будет забивать где угодно, потому что это его природный дар», – заявил Йорди Кройф после очередного впечатляющего перформанса нападающего.

Роберт Левандовски перешёл в «Барселону» из «Баварии» в июле текущего года. Трансфер обошёлся каталонскому гранду в 45 млн евро.