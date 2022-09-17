Кавани стал самым возрастным дебютантом Ла Лиги с начала века

Нападающий «Валенсии» Эдинсон Кавани установил современный рекорд чемпионата Испании.

Сегодняшний матч против «Сельты» стал для уругвайца первым в составе «летучих мышей» и дебютным в Ла Лиге. Согласно сведениям Opta, знаменитый форвард обновил рекорд чемпионата, став его самым возрастным дебютантом с начала текущего века (35 лет и 215 дней). Предыдущим рекордсменом был Чема Аньибарро, в начале 2015 года дебютировавший за «Эйбар» в возрасте 35 лет и 174 дней.

Эдинсон Кавани стал игроком «Валенсии» в конце августа текущего года. Ранее опытный нападающий защищал цвета «Манчестер Юнайтед».