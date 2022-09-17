Хави рассказал, что может помочь «Барселоне» завоевать трофеи

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес удовлетворён составом своей команды.

Сегодня «сине-гранатовые» одержали пятую подряд победу в чемпионате, одолев в родных стенах «Эльче» (3:0).

«Согласен с тем, что у нас очень качественный и глубокий состав. Все игроки хорошо тренируются и готовы выйти на поле, когда потребуется. Это особенный сезон с очень плотным календарём, и вклад каждого футболиста будет играть важную роль.

Трофеи выигрывает весь состав, а не 11 человек, регулярно выходящие в старте. В нашем распоряжении 25 игроков, каждый из которых имеет шансы сыграть в каждом матче. Моя работа – выбирать лучшую команду», – заявил рулевой каталонцев на пресс-конференции.