Тренер «Эльче»: «Барселона» должна была остаться вдесятером»

Наставник «Эльче» Франсиско Родригес недоволен работой арбитров в матче с «Барселоной».

Встреча, прошедшая в рамках шестого тура Ла Лиги, завершилась победой каталонцев со счётом 3:0. Гости «Камп Ноу» остались в меньшинстве уже на 14-й минуте, однако, по словам наставника «Эльче», «Барселона» тоже должна была доигрывать матч не в полном составе.

«Очевидно, что Франк Кесси должен был быть удалён, но арбитр решил иначе, – рассказывает на послематчевой пресс-конференции Родригес, также получивший красную карточку. – Возможно, если бы его удалили, мы бы смогли навязать борьбу «Барселоне», – отметил рулевой «Эльче».