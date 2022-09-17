Депай: «Очень важно сохранять победный менталитет»

В матче шестого тура испанского чемпионата «Барселона» без особых проблем расправилась с «Эльче» - подопечным Хави Эрнандеса помогло и удаление в стане соперника, сделавшее совсем уж призрачными его шансы спастись. Второй гол в этом матче забил нидерландский нападающий Мемфис Депай, который достаточно неожиданно вышел на поле в стартовом составе. После игры он прокомментировал свои чувства:

- Для нас было очень важно победить после неудачи в Мюнхене. Мы должны сохранить свой победный менталитет, нужно выходить на каждый матч с уверенностью в том, что мы должны выиграть, - цитирует Депая пресс-служба каталонского гранда.

В седьмом туре «Барселоне» предстоит совершить не очень далекий вылет на Мальорку - благо, лететь туда из Барселоны 45 минут.