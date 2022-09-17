Хави: «Хорошее начало сезона»

В матче шестого тура испанского чемпионата «Барселона» без особых проблем расправилась с «Эльче» - подопечным Хави Эрнандеса помогло и удаление в стане соперника, сделавшее совсем уж призрачными его шансы спастись. Счет мог быть и крупнее, но один из голов каталонцев был отменен. Успех команды прокомментировал наставник Хави Эрнандес:

- Я доволен, после удаления у соперника мы полностью доминировали, забили три мяча, но могли забить и больше, было много моментов. Хороший настрой, шестнадцать очков из восемнадцати возможных - хороший старт сезона, - цитирует Хави пресс-служба клуба.

В седьмом туре «Барселоне» предстоит совершить не очень далекий вылет на Мальорку - благо, лететь туда из Барселоны 45 минут.