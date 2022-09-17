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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Хорошее начало сезона»

 
17 Сентября 2022 • 19:57 Комментировать
Барселона
3:0
Эльче
окончен

В матче шестого тура испанского чемпионата «Барселона» без особых проблем расправилась с «Эльче» - подопечным Хави Эрнандеса помогло и удаление в стане соперника, сделавшее совсем уж призрачными его шансы спастись. Счет мог быть и крупнее, но один из голов каталонцев был отменен. Успех команды прокомментировал наставник Хави Эрнандес:

- Я доволен, после удаления у соперника мы полностью доминировали, забили три мяча, но могли забить и больше, было много моментов. Хороший настрой, шестнадцать очков из восемнадцати возможных - хороший старт сезона, - цитирует Хави пресс-служба клуба.

В седьмом туре «Барселоне» предстоит совершить не очень далекий вылет на Мальорку - благо, лететь туда из Барселоны 45 минут.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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окончен Мальорка 1:0 Альмерия 2.00 3.30 4.10
окончен Барселона 3:0 Эльче 1.12 10.00 22.00
Идет 45 минута Валенсия 1:0 Сельта 2.48 3.25 3.05
17.09  22:00 Атлетик Б ... Райо Вальекано 1.59 4.10 6.00
18.09  15:00 Осасуна ... Хетафе 1.90 3.30 4.70
18.09  17:15 Вильярреал ... Севилья 1.83 3.70 4.50
18.09  19:30 Реал Сосьедад ... Эспаньол 1.77 3.70 4.80
18.09  19:30 Бетис ... Жирона 1.72 3.75 5.20
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