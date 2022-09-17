«Барселона» продлила свою рекордную серию против «Эльче»

В матче шестого тура испанского чемпионата «Барселона» без особых проблем расправилась с «Эльче» - подопечным Хави Эрнандеса помогло и удаление в стане соперника, сделавшее совсем уж призрачными его шансы спастись. Счет мог быть и крупнее, но один из голов каталонцев был отменен.

Как оказалось, «Барселона» сыграла уже свой 23-й домашний матч против «Эльче» в Ла Лиге - но она так ни разу еще и не проиграла этому клубу ни разу. Это самая длинная подобная серия в истории каталонского суперклуба, а если исчислять ее годами, то впервые команды сыграли в 1959 году.

В седьмом туре «Барселоне» предстоит совершить не очень далекий вылет на Мальорку - благо, лететь туда из Барселоны 45 минут.