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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» спокойно разгромила «Эльче» и вышла в лидеры Ла Лиги

 
17 Сентября 2022 • 19:17 Комментировать (5)
Барселона
3:0
Эльче
окончен

В субботу «Барселона» играла против главного аутсайдера Ла Лиги, «Эльче», и легко победила. У гостей на 14-й минуте удалился с поля Гонсало Верду за грубый прием против Роберта Левандовски. Мемфис Депай, Левандовски  и Френки де Йонг не смогли реализовать ни один из опасных моментов, но вскоре счет был открыт. Поляк сыграл на опережение после прострела слева и переправил мяч в сетку. Алехандро Бальде еще раз отдал результативный пас, и уже Депай метко пробил под перекладину. Гол Педри отменили из-за офсайда, а сразу после перерыва Левандовски оформил дубль, поразив ворота с центра штрафной площади. В оставшееся время игроки «Барселоны» не попадали в створ на считанные сантиметры, голкипер гостей дважды коленом парировал угрозу.

В итоге счет 3:0, «Барселона» как минимум до воскресенья - новый лидер Ла Лиги.

Протокол игры  
Барселона3:0Эльче
(1:0) Левандовски Роберт34'  
(2:0) Депай Мемфис41'  
(3:0) Левандовски Роберт48'  
Тер Штеген Марк-АндреКунде ЖюльАраухо РональдГарсия Эрик 59' (Фати Ансу ( 59') Бальде АлехандроКесси Франк  5' 46' (Гави ( 46') Де Йонг ФренкиПедриДембеле Усман 60' (Рафинья Диас ( 60') Левандовски Роберт 72' (Торрес Ферран ( 72'  73') Депай Мемфис 59' (Бельерин Эктор ( 59')
Запасные: Бускетс СерхиоПенья ИньякиАльба ЖордиПике ХерардАлонсо МаркосКристенсен АндреасТенас Арнау
Бадия ЭдгарНванкво ДжонВерду Гонсало  14'Бигас Педро  28' 78' (Диего Гонсалес VII ( 78') Паласиос ЭлибельтонКлерк КарлосМоренте Тете 68' (Понсе Эсекель ( 68') Гутьеррес Хосе 53' (Nicolas Fernandez5 ( 53'  70') Гумбау ХерардФидель Чавес 53' (Кина Домингуш ( 53') Бое Лукас 68' (Фернандес Хосан ( 68')
Запасные: Пасторе ХавьерРоко ЭнсоРохер МартиВернер АксельJesus LopezКольядо АлексФернандес Федерико
17 сентября. Стадион "Камп Ноу Спотифай".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Эльче
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
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ARTUR
17 Сентября 2022 в 20:09
Получилась легкая прогулка , хорошо что в команде нет унылости после проигрышей , ну и очки )) стимул для Реала ))
pol-black
17 Сентября 2022 в 19:43
нормально так поиграли. попасовали, покомбинировали. ещё бы реализацию подтянуть, как отметил ниже уважаемый товарищ bartimeus. Лёва дубль, Депай тоже забил - хороший знак. ждал чего то хорошего от Фати, но не дождался. Дембеле был близок к голу, но и пасовал хорошо. раннее удаление убило интригу, но не дать красную за тот фол судья просто не имел права.
похоже, в Барсе намечается новая зависимость - от Левандовски. он хорош, спору нет, но и другим нужно подтягивать стату.
всех cules - с уверенной победой! соперник из подвала, но всё же...
Bartimeus
17 Сентября 2022 в 19:21
Ну судя по всему, у Барсы проблемы только с реализацией в этом матче были. Из примечательного гол+пас Депая, дает ему Хави шансы и он ими пользуется. Бальде 2 голевые, похоже крайок интересный будет.
Если из созданного так и будет реализоваться треть моментов, то серьезных успехов можно не ждать.
pol-black
17 Сентября 2022 в 19:40
плотная оборона. Эльче сидели все в своей штрафной. после удаления игрока бегать в атаки им совсем расхотелось. Фати много запорол, а моменты были хорошие у него. пока он не в оптимальной форме.
ARTUR
17 Сентября 2022 в 20:07
Края у Барсы неплохо играют , но центра нет , и я пока не вижу внятного рисунка игры у Барсы ,по любому кадис при всем уважении к нему ну не конкурент . Хотелось бы гибкости и разнообразия , игра на поляка ,через него очень читается ,Упаменкао его схавал в матче с Баварией. Не дать ему принимать мяч и все ,минус один игрок , но он хоть что то может ,блин но оборона самое страшное место и как показал матч с Баварией опорника в барсе не хватает... Но хоть нет уже этой унылости после проигранных матчей .
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окончен Мальорка 1:0 Альмерия 2.00 3.30 4.10
окончен Барселона 3:0 Эльче 1.12 10.00 22.00
Идет 45 минута Валенсия 1:0 Сельта 2.48 3.25 3.05
17.09  22:00 Атлетик Б ... Райо Вальекано 1.59 4.10 6.00
18.09  15:00 Осасуна ... Хетафе 1.90 3.30 4.70
18.09  17:15 Вильярреал ... Севилья 1.83 3.70 4.50
18.09  19:30 Реал Сосьедад ... Эспаньол 1.77 3.70 4.80
18.09  19:30 Бетис ... Жирона 1.72 3.75 5.20
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Сегодня, 17 Сентября
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