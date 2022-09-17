«Барселона» спокойно разгромила «Эльче» и вышла в лидеры Ла Лиги

В субботу «Барселона» играла против главного аутсайдера Ла Лиги, «Эльче», и легко победила. У гостей на 14-й минуте удалился с поля Гонсало Верду за грубый прием против Роберта Левандовски. Мемфис Депай, Левандовски и Френки де Йонг не смогли реализовать ни один из опасных моментов, но вскоре счет был открыт. Поляк сыграл на опережение после прострела слева и переправил мяч в сетку. Алехандро Бальде еще раз отдал результативный пас, и уже Депай метко пробил под перекладину. Гол Педри отменили из-за офсайда, а сразу после перерыва Левандовски оформил дубль, поразив ворота с центра штрафной площади. В оставшееся время игроки «Барселоны» не попадали в створ на считанные сантиметры, голкипер гостей дважды коленом парировал угрозу.

В итоге счет 3:0, «Барселона» как минимум до воскресенья - новый лидер Ла Лиги.