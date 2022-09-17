Назван лучший игрок «Реала» в августе

22-летний бразильский форвард Винисиус Жуниор признан лучшим футболистом мадридского «Реала» по итогам августа. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

«Отлично себя ощущаю, рад старту нового сезона. Мне хочется, чтобы он был еще успешнее, чем прошлый. Главный тренер полностью доверяет мне. Я продолжаю много работать, чтобы постоянно прогрессировать», - передает слова нападающего пресс-служба «сливочных».

В прошедшем месяце Винисиус принял участие в четырех поединках «королевского» клуба, в которых записал на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.