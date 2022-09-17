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Чемпионат Испании. Ла Лига

Нападающий «Реала» Винисиус отреагировал на сравнение с обезьяной

 
17 Сентября 2022 • 08:40 Комментировать

Форвард сборной Бразилии Винисиус Жуниор, выступающий на клубном уровне за мадридский «Реал», отреагировал на оскорбительные слова главы Испанской ассоциации агентов Педро Браво, сравнившего игрока с обезьяной.

«Я подвергся ксенофобии и расизму в одном заявлении. Но я всегда буду оставаться профессионалом своего дела. Такие заявления всегда заканчиваются извинениями и утверждениями, что их слова не так поняли. Но для тебя, расист, повторю: «Я не перестану танцевать. Будь то Самбадром или «Сантьяго Бернабеу». Мне без разницы», - гласит сообщение Жуниора в социальных сетях.

В этом сезоне Ла Лиги бразилец забил четыре гола в пяти матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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