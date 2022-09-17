«Реал» отреагировал на скандальное сравнение Винисиуса с обезьяной

В мадридском «Реале» отреагировали на скандальное заявление главы Испанской ассоциации агентом Педро Браво, сравнившего бразильского форварда «сливочных» Винисиуса Жуниора с обезьяной.

«Наш клуб не приемлет любые проявления расизма в футболе, спорте и жизни в целом. «Реал» любит и всячески поддерживает Винисиуса в этой ситуации. Мы уже поручили своим юристам подать в суд на любого, кто будет использовать расистские высказывания в адрес наших игроков», - говорится в сообщении пресс-службы мадридского гранда.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 22-летний бразилец отметился четырьмя голами и одним ассистом в пяти встречах.