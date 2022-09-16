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Чемпионат Испании. Ла Лига

Во время презентации Гави к нему подошла очаровательная девушка и вручила свой номер телефона

 
16 Сентября 2022 • 22:19 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что каталонский полузащитник Гави подписал новый контракт с «Барселоной», после чего была устроена специальная автограф и фотосессия. В ходе этих процедур произошел любопытный случай.

Гави подписал очередную футболку, вручил ее восхищенному поклоннику, после чего к нему подошла очаровательная светловолосая девушка, которая не просила автограф, а протянула ему маленький листочек, на котором уже было что-то написано (номер телефона, уверены испанские журналисты), после чего попросила сфотографироваться с ним.

Это пожелание Гави исполнил, а вот позвонил ли он ей позже, мы, увы, сказать вам не можем. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гави
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