Во время презентации Гави к нему подошла очаровательная девушка и вручила свой номер телефона

Мы уже сообщали о том, что каталонский полузащитник Гави подписал новый контракт с «Барселоной», после чего была устроена специальная автограф и фотосессия. В ходе этих процедур произошел любопытный случай.

Гави подписал очередную футболку, вручил ее восхищенному поклоннику, после чего к нему подошла очаровательная светловолосая девушка, которая не просила автограф, а протянула ему маленький листочек, на котором уже было что-то написано (номер телефона, уверены испанские журналисты), после чего попросила сфотографироваться с ним.

Это пожелание Гави исполнил, а вот позвонил ли он ей позже, мы, увы, сказать вам не можем.