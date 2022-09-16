Хави не верит в 100 очков «Барселоны» по итогам сезона

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес не верит, что его коллектив сможет набрать 100 баллов по итогам нынешнего розыгрыша чемпионата Испании.

«Я не думаю, что мы сможем набрать 100 очков. Могу ошибаться, но посмотрим. Есть ряд соперников, которые способны отобрать у нас очки», – заявил легендарный в прошлом футболист изданию Marca.

Отметим, что перспективы преодолеть такой показатель есть. «Блауграна» начала розыгрыш испанского первенства с четырех побед и ничьи в пяти встречах. Впереди только мадридский «Реал» – единственный клуб в топ-лигах Европы со стопроцентным показателем по очкам.

Единственная осечка каталонцев в текущем сезоне случилась в недавнем поединке Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».