По информации испанского издания Cadena Ser, «Атлетико» уже летом мог полноценно выкупить контракт одного из своих лидеров – Антуана Гризманна.

Сообщается, что руководство «матрасников» делало предложение «Барселоне» в размере 20 миллионов евро, но Жоан Лапорта и компания отвергли запрос из-за условий в контракте чемпиона мира.

Отметим, что из-за арендного статуса Гризманна происходит странная ситуация. Француз уже в семи матчах подряд выходит на замену лишь после 60-й минуты, а «блауграна» из-за этого планирует судиться с мадридским клубом. По мнению руководства каталонцев, «Атлетико» специально ограничивает время Антуана, чтобы не платить прописанные бонусы. По условиям сделки «Барселона» получит 40 миллионов евро за выкуп игрока, если Гризманн сыграет хотя бы половину игры в 50 процентах матчей за два сезона.