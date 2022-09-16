Энрике объяснил, почему не вызвал Фати в сборную Испании

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике объяснил, почему не вызвал в «красную фурию» полузащитника «Барселоны» Ансу Фати.

«Я надеюсь, что Ансу восстановит свой уровень, но сегодня я не вижу его в списке. Надеюсь, через 30 дней он наберёт оптимальные кондиции. Фати находится в процессе обретения уверенности. Я возлагаю на него большие надежды. Будем надеяться, что у него все получится», – цитирует Энрике Mundo Deportivo.

Напомним, что Фати в новом сезоне провёл 5 матчей за «Барселону» в чемпионате Испании. В этих поединках 19-летний Ансу отметился двумя голами и двумя результативными передачами.