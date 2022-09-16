«Барселона» официально объявила о назначении Йорди Кройфа на должность нового спортивного директора клуба. Журналист Фабрицио Романо отмечает, что сын легендарного Йохана Кройфа уже принимал участие в оформлении некоторых летних трансферов «Барселоны».

Йорди Кройф ранее выступал за «Барселону» в качестве футболиста. В тот период, когда командой руководил его отец, нидерландец успел провести за «сине-гранатовых» 41 матч во всех турнирах. На закате карьеры Йорди также успел поиграть за донецкий «Металлург».

В качестве тренера Кройф младший возглавлял команды из Израиля и Китая, а также сборную Эквадора.