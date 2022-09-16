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Чемпионат Испании. Ла Лига

Йорди Кройф – новый спортивный директор «Барселоны» официально

 
16 Сентября 2022 • 14:11 Комментировать
Барселона
...
Эльче
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17.09 17:15

«Барселона» официально объявила о назначении Йорди Кройфа на должность нового спортивного директора клуба. Журналист Фабрицио Романо отмечает, что сын легендарного Йохана Кройфа уже принимал участие в оформлении некоторых летних трансферов «Барселоны».

Йорди Кройф ранее выступал за «Барселону» в качестве футболиста. В тот период, когда командой руководил его отец, нидерландец успел провести за «сине-гранатовых» 41 матч во всех турнирах. На закате карьеры Йорди также успел поиграть за донецкий «Металлург».

В качестве тренера Кройф младший возглавлял команды из Израиля и Китая, а также сборную Эквадора.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Йорди Кройф
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